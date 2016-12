Bernardo: "Estoy convencido de que el caso de Diana avanza y no está estancado"

Asiste a 'El Programa de Ana Rosa' Pedro de Bernardo, el abogado de la madre de Diana Quer, para compartir con nosotros en que punto de la investigación se encuentra el caso de la desaparición de la joven, que asegura "no está de acuerdo con que la investigación no avance" y subraya que, aunque él, a lo largo de todo este tiempo se ha mantenido cauto con las informaciones que pudiera recibir del grupo de policía judicial, "estoy convencido de que todo avanza y no está estancado", explica el abogado de Diana, que insiste en que es cierto que la investigación vaya lenta porque es una desaparición compleja y además comenta la posibilidad de que haya gente que no haya colaborado como debía.