El juez pide más de un millón de euros de fianza para los padres de Nadia

El juez se muestra más tajante que nunca y ratifica sus medidas cauteleras contra Fernando y Margarita. Por un lado, el progenitor permanecerá en prisión, ya que el juez consideran que el riesgo de fuga es muy elevado. Varapalo también para la madre de la menor, a la que no se le levanta la suspensión de la patria potestad de Nadia. Pero el juez no solo ha ratificado estas medidas ya tomadas, también ha dictado otro auto en el que impone más de 1,2 millones de euros a los ahora investigados como responsabilidad civil por la estafa. Esta fianza es solidaria y si no la abonan se procederá al embargo de los bienes personales. La defensa de los padres ya ha confirmado su intención de recurrir la fianza.