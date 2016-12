Sobera 'avisa' al novio de Lara Álvarez: "Quien fue a Sevilla, perdió su silla"

Este fin de año, Carlos Sobera y Lara Álvarez son los encargados de dar las campanadas en Mediaset. Sobera comenta que suele ir acompañado de su hija mayor, pero este año ha decidido llevarse a toda la familia con él. Lara también tenía pensado llevarse a toda su familia, pero al final su madre y su novio han preferido ver la emisión desde casa para no perder detalle. A la presentadora no le importa pasar esta noche sin su familia y sin su chico, ya que disfrutará de la compañía del equipo de 'First dates'. Al que tampoco parece importarle es a Sobera, que ha aprovechado para mandar un mensaje al novio de Lara: "Quien fue a Sevilla, perdió su silla"