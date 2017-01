Diego, estudiante en Estambul: "Me sentía muy seguro, todo estaba lleno de policía"

Diego lleva tres meses y medio viviendo en Estambul. Este estudiante de Periodismo pasó la nochevieja en la ciudad durante la noche que se produjo el atentado que ha dejado casi 40 muertos en la ciudad turca. "No éramos conscientes de lo que estaba sucediendo hasta que comenzó a llamarnos toda la familia", así describe el momento este joven. Apunta que "personalmente me sentía muy seguro, sabíamos de los peligros que existían en Nochevieja, pero es que todas las calles estaban llenas de policía". Aunque afirma que sus padres están deseando que vuelva a España, asegura que, a pesar de todo, no se siente inseguro pero "entre algunos amigos sí ha cundido el desánimo".