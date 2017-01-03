Euprepio: “Que digan que un partido sin un líder no existe para mí es una barbaridad”
Hablamos con el experto del escenario político actual
03.01.17 | 09:44h. telecinco.es |
Hablamos en 'AR' con Euprepio sobre si Podemos desaparecería en el caso de que Pablo Iglesias dejase de liderar el partido y sobre el papel de C´s en el escenario político actual. "Que digan que un partido sin un líder no existe para mí es una barbaridad. Podemos tiene que evitar una factura interna. Por otra parte, me parece que Rivera ha hecho un trabajo extraordinario, pero desde mi punto de vista tendría que perder el pudor para definirse como liberal", ha explicado el experto.
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ESPECIAL CALLEJEROS
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