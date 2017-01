Paloma G. Pelayo: “Podría haber material extra que comprometa a Edmundo”

"Podría haber más material que no ha visto la luz que podria comprometer la actitud de Edmundo con otra señora y que podría ser un hecho refutable para dejar de dudar que hay problemas en la relación. Terelu dice que sabe que en la fotografía se ven las caras muy cercas, pero que no existe beso y que cree que hasta ahí Edmundo le justifica que es un momento de casualidad y además asegura que no hay más material que pudiese comprometerle", ha comentado la colaborado Paloma García Pelayo