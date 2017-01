Rufián, de la cabalgata independentista: “Parece una polémica orquestada por C´s”

Hablamos con Gabriel Rufián sobre la cabalgata independentista de Vic, donde se anima a los asistentes a lanzar farolillos con la bandera Estelada. "En Cataluña sorprende la polémica porque esto lleva haciéndose desde hace 4 años. A mí no me gusta y tampoco lo haría, pero me parece una polémica totalmente orquestada por Ciudadanos", explica el disputado, que insiste en que él respetará como buen demócrata los resultados de la votación de cada ciudadano catalán y puntualiza que "si el independentismo es tan amplio en Cataluña es porque superó su antiespañolismo".