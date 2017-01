El fuerte enfrentamiento entre Antonio Rossi y Toño Sanchís: "¡Te voy a demandar!"

A Toño Sanchís no le ha sentado nada bien que Antonio Rossi le pregunte por su mujer y ha contestado con un tajante “tres coj**es te importa lo que piense mi mujer". El enfrentamiento ha comenzado por parte de Toño y el colaborador ha ido respondiendo con informaciones que tenía reservadas para el futuro concursante de 'GH VIP': “Yo he leído conversaciones en las que Lorena dice que Belén tiene razón", afirma Rossi. Además ha añadido que a Lorena se le ha ofrecido un piso por si se quería ir de su casa con sus hijos en un momento determinado hace un año. Según Toño todo lo que ha dicho Rossi son "mamarrachadas" de un "frustrado" y ha sentenciado que "¿Tú no te das cuenta de que tengo hijos? Te voy a meter una demanda que no veas".