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Entrevista a un sicario: "Yo soy un verdugo, el asesino es quien me contrata"

'El programa de AR' localiza a un sicario en activo

05.01.17 | 12:15h. telecinco.es |

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La investigación de 'El programa de Ana Rosa' ha querido comprobar si es tan fácil contratar a un sicario como parece. Hemos podido contactar con uno que se oferta asegurando que soluciona "todo tipo de problemas". El precio que estipula: 120.000 euros. En el primer encuentro con el periodista de 'AR' deja clara su condición: "Me catalogo como un verdugo, no como realmente un asesino. El que manda asesinar es la persona". Lo que ofrece a sus clientes es estremecedor: "Torturas por impago, secuestro, cortar un dedo, una oreja, taladrar a una persona…" Y además describe de la forma más gráfica posible cómo acaba con la vida de sus víctimas.

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