'AR' entrevista en exclusiva al hombre que destapó el caso Yéremi

Nueve años después de que su familia viese por última vez a Yéremi, la policía imputa por primera vez a una persona como culpable de la desaparición y asesinado del pequeño: 'El Rubio'. 'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar en exclusiva con el preso de confianza de Antonio Ojeda, que nos ha descrito todo lo que le contó sobre la desaparición del pequeño. "Cuando le llamaron a declarar por la presunta violación del menor, volvió derrumbado y me dijo que sabía mucho del caso Yéremi. Una noche le dije que íbamos a cortar la amistad que teníamos y él se puso a llorar y me dijo que el niño no había sufrido. Dice que el responsable fue el Tani y que el pequeño había muerto por asfixia. Llegó un momento en el que le amenacé para que no se acercase a mí, porque si yo fuese el padre de ese niño no me perdonaría el haber dejado con vida a ese hombre. Tengo un niño de la edad de Yéremi y me siento muy mal por no haber hecho lo que tenía que haber hecho con él. Es un enfermo y él nunca va a pensar en el daño que ha hecho", nos ha relatado.