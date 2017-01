Expederasta: "No creo que esté enfermo, hice algo que no estaba bien, un error"

En 'La Ciudad del Refugio' solo viven expederastas que ya han cumplido su condena. El equipo de investigación de 'AR' consigue acceder a este lugar y hablar con algunos de los hombres que ya han cumplido su pena. Pablo era policía y abusó de la hija de su segunda mujer de 14 años. Era fetichista, y los masajes que le daban a la menor eran subidos de tono. Fueron sus propios compañeros quienes le arrestaron. Mike, chateaba con una chica de 13 años, pero cuando quedó con ella, era un policía quien le esperaba. “Si ellos no hubiesen hecho lo que hicieron, yo no lo hubiese hecho lo que hice”, se justificaba. Stuart tenía una hija de 12 años. No fue a ella a quien miró, pero sí a otras menores: “es solo curiosidad, si lo hice fue sin querer”, se explicaba.