Irene Montero: "No me arrepiento de haber dicho lo que pensaba de Íñigo"

Tras la destitución de José Manuel López, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, el sector 'pablista' de Podemos arremetió contra Errejón, en forma de una enorme reprimenda orquestada en Twitter con el uso del hashtag #ÍñigoAsíNo. Este lunes, Irene Montero ha explicado lo sucedido: "No me arrepiento de haber dicho lo que pensaba ni de poden una voz encima de la mesa que creo que era necesario que se escuchara, pero le pido perdón a la militancia. Hemos dado un espectáculo que no deberíamos haber dado. Uno puede criticar la decisión de un órgano, pero las purgas son algo muy serio que ha sucedido en Europa y que no se puede banalizar".