Lorena, sobre la posible infidelidad de Toño: "Las fotos están clarísimas"

'El Programa de Ana Rosa' ha tenido acceso en exclusiva a los mensajes enviados por Lorena, la mujer de Toño Sanchís, cuando en el mes de febrero salen rumores de una posible amante de su marido y unas posibles fotos. Lorena esta nerviosa, necesita saber y quiere ser la primera en tener toda la inormación: "Sólo dime si es ésta. Contéstame si es, yo necesito ver las fotos. Soy la más perjudicada, si tiene que saltar que salte, pero yo debería ser la primera en tener esa información. Si tú puedes hacer algo, yo te pido que lo hagas, porque tengo que tener la certeza antes de que se haga público. Ponte en mi lugar". El nombre de Susana empieza a sonar y la mujer de Toño cada vez tiene más sospechas: "Las fotos están clarísimas ¿verdad? Se la ve perfectamente... Perdona que sea tan pesada. Si ya me lo has dicho, pero no paro de darle vueltas y quiero tenerlo claro. Bueno, me cuentas algo cuando sepas. Gracias". Lorena pide más información a su interlocutor, pero cada vez se muestra más intranquila: "Uff la que se ha liado, me da miedo todo esto". Y en un momento dado, comienza a recular: "Él está mosqueado conmigo por haberte llamado... Me traerá muchos problemas y no quiero más"