Curra Ripollés, del YAK-42: “Pedimos que se diga la verdad en sede judicial”

"Quiero dar las gracias porque es la primera vez que un Ministro del PP recibe a la Asociación de víctimas del Yak-42 y vamos a pedir que haga suyo el informe del Consejo de Estado. Pedimos que se diga la verdad en sede judicial. Es increíble que 14 años después parece que estemos en el mismo punto. Volaron sin seguro, mandaron a militares para identificar a los fallecidos y no eran forenses, era un vuelo ilegal. Se nos indemnizó porque no había seguro, pero nadie ha investigado nada. Necesitamos que se haga una investigación y a lo mejor Cospedal nos puede abrir esa puerta. Tienen que entregar los documentos en los que se acreditan los contratos de los vuelos, sé que no se han extraviado", ha declarado Curra Ripollés, portavoz de la Asociación de víctimas del YAK.42.