Abogado padres Nadia: "La madre asegura que no hay fotografías de criterio sexual"

Tras publicarse que los Mossos han encontrado en un USB imágenes de contenido erótico de la pequeña Nadia, el abogado de sus padres no ha explicado cómo justifican ellos esta terrorífica noticia: "Como parte, nosotros hemos tenido conocimiento de todo esto a través de la prensa y no hemos visto las fotografías, por eso tenemos que verlo todo con prudencia y sosiego. He hablado con la madre de Nadia y está muy dolida, escandalizada, aturdida y dice que esto es incierto. Que nunca jamás ha habido fotografías de la niña con un criterio sexual ni nada que se le parezca. Marga asegura que no tiene nada que ver ni con la explotación ni con ndelitos sexuales. Los pendrives los tienen los Mossos d'Esquadra y justo ahora que se ha reunido la Audiencia Provincial para resolver los recursos que hemos planteado en relación a la prisión y a la patria potestad, es cuando sale esta noticia, por sorpresa y llegando a los medios antes que a las partes implicadas", ha asegurado el abogado de los padres de Nadia.