Abogado padres Nadia: "Fernando está llorando y le han amenazado"

Tras darse a conocer la noticia de que el juez que investiga la supuesta estafa de los padres de Nadia con las donaciones para su tratamiento considera que las fotografías de contenido sexual halladas en archivos informáticos de sus progenitores suponen indicios "claros" de que el padre utilizó a la niña para pornografía infantil, el abogado de los padres de la pequeña nos ha contado cómo se encuentran sus clientes: "Todavía no están imputados, solo citados para declarar. La noticia la conocimos este martes a través de los medios de comunicación y a partir de ahí son todo especulaciones. No hemos visto las fotografías, pero hemos hablado con Marga y con Fernando. Él está muy mal, llorando, preocupado y no entiende por qué está pasando esto. Dice que es una especie de linchamiento y lo niega todo. No le preocupa su seguridad, pero desde que se ha conocido la noticia está recibiendo amenazas muy graves", ha aclarado Alberto Martín.