Hermano Marga: "Fernando contaba que las fotos eran para la dermatóloga de Nadia"

La familia de la madre de Nadia se encuentra destrozada y le pide explicaciones, pero Marga se mantiene en silencio y confía en Fernando. El hermano de Marga ha visto estas fotografías, reconoce que se las enseñó Fernando y que fuera de contexto podrían tener un carácter. 'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar con él y estos son los argumentos que nos ha dado: "Yo he visto fotos de mi sobrina cuando era más pequeña. Estaban en el ordenador de Fernando. Sus padres me mostraban siempre las fotografías de Nadia para ver la evolución de la enfermedad que tenía en la piel, porque ella necesitaba cuidados específicos. Se le aplicaban cremas y teníamos que ver la evolución de su piel. Fernando me contaba que las fotografías eran para la dermatóloga que trataba a la niña, para ve si iba bien el tratamiento o si necesitaba otra crema. En las fotografías aparecen las partes íntimas de la niña, las algas y el costado de las axilas. Se comenta que no son fotos normales y obviamente no lo son, son imágenes específicas de zonas concretas de su cuerpo que fuera de contexto pueden parecer de contenido sexual. No se puede hablar de pornografía infantil hasta que tengan evidencias y no solo indicios. Hablo de las fotos que yo he visto pero dudo mucho que pueda haber más".