Rivera: "En la cena con Rajoy no se habló ni de trabajo ni de política"

Albert Rivera no habla de cómo fue la cena secreta en Moncloa y asegura "no fue una cena de trabajo ni de política, sino un encuentro informal". Rivera ha dado su opinión sobre su visión de cómo se está gobernando al país. "Creo que la percepción es que este país sin tener Gobierno con mayoría absoluta este yendo hacia delante, también me parece que el PP se ha dado cuenta de que no puede gobernar de la misma manera", ha explicado Rivera, tras el encuentro en Moncloa.