Amiga abuela de Nadia: "Creo que Marga está manipulada por este señor"

"Me he visto involucrada en todo este tema, pero solo conozco a la abuela. No pongo la mano en el fuego por nadie, pero considero y creo que Marga está manipulada por este señor, porque ha manipulado hasta a los periodistas. Yo solo estoy dando apoyo a la abuela de Nadia, me he visto involucrada en esto y no quiero que se piense que estoy apoyando a unos presuntos pederastas. No soy amiga de Marga, me limito a ayudar a la abuela de Nadia con la compra y nada más, ella ha sido otra víctima de todo esto", ha declarado la amiga de la abuela de Nadia.