Carmen Borrego: "Le dije a Toño que no podía ser el representante de Terelu"

Tras la posible tensión entre Toño y Terelu en 'GhVIP', Carmen Borrego ha explicado en 'AR' que su hermana no ha hecho nada al exrepresentante. "Toño no le ha hecho nada a Terelu, ni al revés. Simplemente, mi hermana no podía tener un representante en 'Sálvame' porque todos estaban a favor de Belén. Fui yo la que habló con Toño y le dijo que Terelu no podía tener un representante que perjudicase su imagen, en vez de ayudarla", ha explicado Carmen Borrrego