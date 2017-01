Carmen Borrego: "Estoy encantada de que mi madre esté con Edmundo"

Cansada de los rumores que hablan de la mala relación que tendrían las hijas de Terelu con la pareja de su madre, Carmen Borrego ha querido zanjar la polémica: "Mi madre y Edmundo tienen una relación buena y sólida. Las parejas hablan sus problemas en privado, por eso no me parece bien someter a votación pública su relación. Yo tengo una buena relación con Edmundo y tengo que agradecerle cosas muy importantes en mi vida que no tienen nada que ver con mi madre. No le ha hecho nada malo y estoy encantada de que mi madre estoy con Edmundo porque está más cuidada que nunca y le ha ayudado más que ningún hombre", ha asegurado.