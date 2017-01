Carmen Borrego: "Mi madre lo está pasando muy mal"

Mª Teresa Campos no lleva bien que la gente critique a sus hijas ni a Edmundo y Carmen Borrego no puede evitar estar preocupada por su madre: "Mi hermana está respirando dentro de 'GH VIP' y creo que deberían haber metido a mi madre también. Mi madre está pasándolo mal y a mí me preocupa. Le afecta mucho lo que dice la gente y creo que se está haciendo algo que no es de la relación de mi madre. Habría llavado mejor si se hubiese hablado de ella, pero que hablen de sus hijas o de Edmundo no lo puede soportar", ha asegurado.