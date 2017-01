Silvia , amiga familia Nadia: "La niña tenía pasión por su padre"

Silvia Petit es periodista y ha convivido en varias ocasiones con la familia de Nadia. "Estuve con ellos casi un año ayudándoles y hasta viajé con ellos a Navarra para conocer a algunos de sus médicos. No sospeché nada, pero es verdad que había cosas del padre que no me gustaban nada. Fernando era muy autoritario con madre y con la niña. Su relación era buena, pero Marga era muy sumisa. Era muy protector con Nadia, la protegía, la cuidaba... y ella sentía pasión por él", ha contado en 'AR'.