Silvia, amiga familia Nadia: "Fernando era el que controlaba, pero Marga se enteraba"

Silvia, amiga de la familia de Nadia, nos ha contado cómo era la relación de la niña con sus padres: "Siempre estaba más en brazos del padre que de la madre. Marga siempre está en un segundo plano y él era el que controla la relación. Cuando me distancié de ellos noté que había algo raro, por eso no me han extrañado las acusaciones. Me resultaba raro que Marga no viajase con ellos, pero ella alegaba que tenía pánico al avión y que no quería vivir en primera persona lo que le pasaba a su hija allí. Marga vivía cómodamente y permanecía en un segundo plano para no tener que dar la cara, pero creo que se enteraba de las cosas. La madre no trabajaba y Fernando cada vez menos, vivían de la gente que les ayudaba. Al principio Nadia dormía sola, pero vendieron todos los muebles de la casa para sacar dinero, algo que no entendí con todo el dinero que les daba la gente. Luego encontraron esos muebles guardados y me quedé con el cuerpo cortado. A todos los eventos que organizábamos iba Nadia, independientemente de la hora que fuese porque Fernando dec´decía que el impacto era mucho mayor. Y era verdad, porque cuando salí las huchas se llenaban de dinero", ha relatado en 'AR'.