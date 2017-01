Rosa, de las cláusulas suelo: “Estuve pagando un plus de 700 euros al mes”

Rosa Polo compró un piso en 2008, y desde ese momento,, ha estado luchando por que le devuelvan los 700 euros de más que el banco le estuvo cobrando. "Me puse en contacto con la entidad porque me llegó un cargo de 700 euros. Me dijeron que era un producto que había firmado vinculado a mi préstamo hipotecario, pero no me dieron más información, así que me puse en marcha y presente varias reclamaciones. Por el momento no me han devuelto nada...", ha explicado la afectada por las cláusulas suelo.