Abogado de los padres de Nadia: "Me quedé más tranquilo cuando vi las fotos"

Alberto Martín, el abogado de los padres de Nadia, confirma que mantendrá de momento la defensa conjunta y opina sobre las fotos de presunto carácter sexual de la niña que han aparecido en un pendrive. "Me quedé más tranquilo después de ver las fotos". Según el abogado, esas fotografías no invitan a la confusión. "Pueden ser juzgadas desde un punto de vista moral, pero nconsidero que no tienen un reproche penal", comenta.