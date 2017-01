Juez Caso Nadia: “La menor estaba despierta cuando los padres tenían relaciones”

El magistrado no tiene dudas, los padres de Nadia tienen que ser investigados por los presuntos delitos de exhibicionismo, provocación sexual y explotación sexual. El instructor considera que las fotos no pueden encuadrarse en los motivos que dicen los progenitores. Hay 50 fotografías en el punto de mira y en 41 de ellas aparecen los padres de Nadia manteniendo relaciones sexuales explícitas en diferentes posturas. Al juez no le parece creíble que la menor no se despertase y tampoco cree que las fotos desnuda de la menor sean para un seguimiento médico.