Denunciante de Pepita: “Salía de allí como hipnotizada, me daban bebidas”

'AR' ofrece, en exclusiva, la entrevista con la anciana que denunció a Pepita Vilallonga por estafarle 300.000 euros. "Estaba angustiada por problemas que tiene todo el mundo. Van sacando datos e información y te van liando diciendo que con unos cuantos rituales se aclarará todo. He tenido que recurrir a un psicólogo para que me ayude porque tras esto no podía dormir... Me gasté 300.000 euros en un par de meses. Son profesionales del engaño y de embaucar a la gente, salía de allí como hipnotizada...", cuenta la victima de 77 años, estafada por Pepita Vilallonga.