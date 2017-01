García Abad: "Bárbara chantajeó a Juan Carlos I y le pidió 500 millones pesetas"

Hablamos con dos investigadores que conocen los secretos de los servicios de inteligencia españoles en ese momento y saben cómo pudo grabar Bárbara Rey al Juan Carlo I. "Bárbara grabó en video las escenas íntimas que tenía con Juan Carlos I. Cuando el rey prescinde de ella, Bárbara le chantajea y exige que le dieran 500 millones de pesetas por su silencio y que si no haría públicas las cintas...Yo hablé con los espías y me dijeron que habían hecho una operación para entrar en la casa de Bárbara y buscar los videos, pero al parecer ella se percató del robo y dijo que no se molestaran porque tenía más copias fuera de España", explica el escritor García Abad. Otro investigador de esta historia es Fernando Rueda que cuenta que Bárbara "fue a una tienda para comprar el material de espionaje con el que grabó al Rey...", comenta el periodista.