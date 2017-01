Amiga familia Nadia: "No creo que las fotos sean para el seguimiento médico de la niña"

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en exclusiva con una amiga íntima de la familia, también estafada por los padres de Nadia. "Fernando es un encantador de serpientes, un embaucador y una mala persona. Ellos cambiaban de pueblo porque cansaban al pueblo anterior, porque la gente veía cosas que no eran normales. La primera vez que conocí a Fernando me pareció una persona que estaba sufriendo mucho por la vida de su hija, llorando, siempre triste. Pero al cabo de un tiempo ya no era lo mismo. Pero al cabo de un tiempo ya no era lo mismo. En el pueblo le han ayudado mucho, pwero empezó a decir que colaboraba muy poco la gente. Es un encantador de serpientes, pordría ser artista, te venía llorando y te dejaba con los pelos de punta, llorado de verdad por la muerte de su hija. Artista de cine lo podían haber hecho. A mí también me han estafado 5.000 euros, supuestamente destinados a irse a Navarra, que tenía que venir un médico de Francia a visitar a la niña. Y al mes, mes y medio, empezó a devolverme dinero hasta que llegamos a 4.000. Entonces le llamaba, tanto a Marga comno a él, y no me cogían el teléfono, ni whatsapps, ni nada. Y me quedaron 500, que son los que me deben. Y nunca más se supo. Abrí los ojos cuando les vi con un Alfa Romeo rojo nuevo. También había oído comentarios por los bares de la carretera", nos ha contado visiblemente dolida.

Sobre las fotos a la pequeña, esta amiga de la familia también se ha mostrado clara: "No puedo ni pensar en esto, me da asco pensar que emplearan a la niña de esta manera. No puedo entender si Marga estaba cómo no la paró. Me pone los pelos de punta sólo pensar que hubieran podido hacer esto. Y no creo de ninguna manera que sean fotos para seguir el tratamiento médico. Además, después de ver lo que ha hecho y lo que ha dicho, yo no me fío nada de él".