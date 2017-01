‘Strawberry’: “Los tuits critican a políticos, pero el Tribunal no los ha contextualizado”

Tras la decisión del Tribunal Supremo de condenar al cantante de 'Def con Dos' a un año de cárcel por considerar que la publicación de sus tuits enaltecen el terrorismo, 'AR' habla en directo con 'Strawberry' para conocer su postura ante esta sentencia. "No me puedo esperar que el Tribunal de la vuelta a una sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Nacional sin tan si quiera escuchar al acusado, eso es algo que contraviene la legislación internacional abiertamente porque la legislación europea dice que en casos de supuestos delitos de opinión es imprescindible contextualizar. Se han vulnerado todos mis derechos como ciudadano y voy a recurrir al Tribunal Constitucional y no cierro la puerta a recurrir a cualquier instancia europea (...) Esos tuits forman parte de una crítica a políticos y como ciudadano tengo todo el derecho de criticar e ironizar a mis políticos. No he recibido ninguna constancia de ofensa por ninguno de los implicados, al contrario, he recibido la solidaridad de alguno", declara el cantante.