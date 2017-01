Ana Rosa: “No se puede consentir que en España una familia duerma a 0°C”

Tras ver la dura situación que vive Laura, una mujer que sufre pobreza energética y que vive con un niño de 9 años a su cargo, Ana Rosa declara "yo creo que en un país como España con la renta per capita que hay no se puede consentir que un niño no pueda hacer los deberes, que estén durmiendo con velas y que estén a 0°C. Me dan igual las medidas, pero no le pueden cortar la luz a esta señora. No tiene recursos y tiene un hijo a su cargo", comenta la presentadora.