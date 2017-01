Javier, atrapado en Valencia: "Lo que pasa en España, no pasa en el resto de Europa"

Javier es una de las muchas personas a las que la ola de frío polar ha dejado atrapado entro de su coche. Este transportista lleva bloqueado en una rotonda desde este jueves a las 23:00 horas y, aunque su vehículo está preparado para pasar una noche dentro, no sabe a qué hora podrá emprender su viaje. "En una Autovía tendrían que estar limpiando la nieve continuamente. He viajado por toda Europa y lo que pasa en España no pasa en ningún otro sitio", se ha quedado este trabajador.