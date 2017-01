Lequio: “Bárbara Rey no llegó a ser amiga entrañable, como sí muchas otras”

Alessandro Lequio interrumpe a Paloma García Pelayo y Antonio Rossi para dar su visión de los hechos del silencio de Bárbara Rey. "Si alguien que conoce bien las historias de este señor soy yo. En esta historia hay cuatro elementos. La relación seguramente es cierta; el chantaje, también; el pago del CNI no me lo creo y por último me cuentan que en ningún caso Bárbara Rey llegó a la categoría de amiga entrañable, como sí lo fueron muchas otras", afirma Lequio.