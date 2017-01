José: “No hay derecho a que las eléctricas ganen tanto dinero y haya familias mal”

Antonia y José no pueden pagar la calefacción y les han cortado la luz en dos ocasiones. El matrimonio vive con 700 euros mensuales que no son suficientes para cubrir con todos los gastos, por lo que, se ven obligados a no poner la calefacción y a quitar algunas bombillas de la casa para recortar gastos en suministros. "No hay derecho que las eléctricas ganen tanto dinero y haya familias que lo están pasando tan mal. En la crisis me quede sin trabajo tuve que dar el finiquito a los trabajadores y tuve que pedir un préstamo", explica José.