'El programa de AR' habla con Oubiña, el narcotraficante gallego más famoso

'El programa de AR' habla con Laureano Oubiña, el patriarca del narcotráfico en Galicia. En la entrevista, Oubiña compara su situación en prisión con la de políticos corruptos que han obtenido el tercer grado y asegura un trato discriminatorio. "El tercer grado ya me correspondería como mínimo desde el 12 de mayo de 2016. No se me concede ni a la mita por llamarme Laureano Oubiña", comenta.