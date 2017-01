Entre rejas y separados: así vive ‘La manada’ su estancia en prisión provisional

'La manada' se encuentra en prisión provisional a la espera de que el juez dicte sentencia. Entre rejas, privados de libertad y sin comunicación directa entre ellos, la presunta violación de ‘La manada’ a una chica la noche de sanfermines ha dividido el grupo en tres centros penitenciarios distintos que los recluyen desde hace meses. El Prenda y otros dos detenidos cumplen prisión provisional en Pamplona. El Guardia Civil fue trasladado a un módulo especial para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Logroño y no se mezcla con el resto. Por su parte, el militar cumple prisión en Alcalá Meco, Madrid, y sigue perteneciendo al cuerpo del ejército de tierra, ya que hasta que no haya condena, no puede ser cesado.