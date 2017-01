Paola Dominguín: "Es un momento muy duro, Miguel no puede venir porque está fuera"

Paola Dominguín ha sacado fuerzas para atender a los medios que se agolpaban a las puetas del tanatorio de 'La Paz', donde se vela el cuerpo de Bimba Bosé. "Gracias por estar aquí. Es un momento muy duro. Le llegó su momento y se fue en paz. Ya no sufrirá más. Miguel no puede venir porque está fuera y el enlace de los aviones no se lo permite. Va a ser incinerada y habrá una misa. Es un gran apoyo saber que la querían mucho y que ha servido de apoyo para muchas personas en esta enfermedad tan terrible", ha dicho la tía de Bimba.