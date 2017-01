T. Sanchís: "Sospechaba que Terelu estaba malmetiendo y condicionando al grupo"

Toño Sanchís visita 'El Programa de Ana Rosa' para valorar su corto paso por 'GHVIP' y la relación que mantuvo con Terelu Campos durante su entrada en la casa. "Yo sospechaba que Terelu estaba malmetiendo y estaba condicionando al grupo. De por sí el grupo estaba revoloteado y no quería que hubiese un elemento externo que lo agitase más (...) No digo que nos faltásemos el respeto y es verdad que me sorprendí cuando la vi porque sabía que todos iban a ir detrás, pero espere a que transcurriesen los días y solo hubo un momento de tensión. Pensé en acercarme a ella para descongestionar esta situación, pero como ella no daba pie a ello, yo tampoco. Se creó una relación distante que me duele un poco", explica Toño Sanchís