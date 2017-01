El cómplice secreto de Toño y Alessandro

Tras asegurar que Toño no va soltar ninguna información sobre Terelu durante la etapa en la que la representaba, Alessandro Lequio ha intervenido para puntualizar que un representante tiene que guardar el secreto de confesión. Ante estas palabras Toño no ha dudado en aclarar que con él lo estaba teniendo y esto ha hecho que se desatase la tensión y la polémica ante la posible confesión de un secreto que tienen el representante y el colaborador. "Fuimos a un bolo en Cataluña que me organizó Toño y una señora salió diciendo que se había acostado conmigo, pero esto resultó ser falso", explica Alessandro. Toño ha desmentido la información y ha preferido dar la callada por respuesta y no desvelar qué sabía sobre el colaborador.