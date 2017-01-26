Accidente de un autobús escolar
Una madre, indignada: "El conductor salió por una ventana sin ayudar a los niños"
Los niños dicen que el conductor que dio positivo en cocaína se quedaba "medio dormido"
Las madres denuncian que el conductor salió por una ventana sin ayudar a los pasajeros
Una niña que perdió el conocimiento permanece ingresada en el hospital
El conductor fue detenido por malos tratos familiares
26.01.17 | 11:28h. telecinco.es |
"Mi hijo de 13 años podría haber muerto allí", es el testimonio de Pilar, la madre de uno de los 44 niños que viajaban en el autobús que volcó en una rotonda de Fuenlabrada y cuyo conductor dio positivo en cocaína. "¿Cómo es posible que saliera sin saber si quiera si había niños heridos o muertos?", pregunta Yolanda indignada. Su hijo perdió el conocimiento en el accidente. Además, varios escolares de los que viajaban en el autobús han denunciado que el conductor discutía con su novia por el móvil, se quedaba "medio dormido" y circuló en una ocasión por una calle en dirección contraria.
'El programa de AR' intenta localizar al conductor del autobús que volcó este miércoles en una rotonda de Fuenlabrada. Ante el juez, el conductor reconoció haber consumido cocaína en la noche del viernes. Mientras un familiar se hacía pasar por él, el conductor sale a la carrera en otra dirección evitando a los periodistas.
Los niños del colegio aseguran que el conoductor iba "medio dormido"
El reportero Álex Rodríguez ha conseguido hablar con varios niños que viajaban en el autobús accidentado. Uno de ellos confirma que el conductor llevaba apenas 15 días haciendo la ruta y que se temía que cualquier día podían sufrir un accidente. "Iba rápido y a veces estaba medio dormido", comenta. Además, otro de los niños comenta que tenía un comportamiento agresivo y que en una ocasión circuló en dirección contraria.
Cruz Morcillo: "El conductor fue detenido por la Policía Nacional por malos tratos"
Durante la entrevista con las madres de tres niños que viajaban en el autobús, la colaboradora de 'AR' Cruz Morcillo ha destapado otra información sobre el conductor: "Además de ser conductor había trabajado en otras cosas, como en un Bingo. En agosto le pusieron una denuncia y fue detenido por la Policía Nacional por malos tratos en el ámbito familiar”, cuenta la periodista.
El conductor del autobús accidentado discutía con su novia por el móvil, según los niños
Pilar, una de las madres entrevistadas en 'El programa de AR', comenta que su hijo le dijo que el conductor hablaba con su novia por teléfono mientras conducía el vehículo. "¿Cómo es posible que no le hayan hecho un certificado de penales antes de darle el trabajo?", preguntaba de nuevo indignada Yolanda. Además, las madres han relatado la angustia que sufrieron al recibir las llamadas de sus hijos desde la ambulancia. Para terminar, Pilar ha recordado que todavía queda una niña ingresada en el hospital a la que ha querido mandar un mensaje de apoyo. Según explica, sus propios compañeros se encargaron de sacarla del autobús después de que ella perdiera el conocimiento.
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SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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CUENTA ATRAS
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CUENTA ATRAS
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05:10
LA TIENDA EN CASA
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00:40
SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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02:10
SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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03:30
CUENTA ATRAS
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04:20
CUENTA ATRAS
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05:10
LA TIENDA EN CASA
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06:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
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06:10
RIS CIENTIFICA
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07:00
M.I.R
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M.I.R
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09:25
REX, UNIDAD ESPECIAL
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10:30
REX, UNIDAD ESPECIAL
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11:30
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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13:25
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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14:15
FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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16:45
WALKER
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WALKER
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WALKER
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WALKER
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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03:15
CUENTA ATRAS
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CUENTA ATRAS
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05:10
LA TIENDA EN CASA
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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04:50
MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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07:30
ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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09:15
MUJERES DESESPERADAS
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10:00
MUJERES DESESPERADAS
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11:00
CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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17:00
TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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20:15
HOY EN CAZAMARIPOSAS
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20:30
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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21:15
HOY EN CAZAMARIPOSAS
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21:40
HOY EN CAZAMARIPOSAS
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22:00
DCINE: 'SIN SALIDA'
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00:00
DCINE: 'LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA'
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02:00
ELEMENTARY
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02:40
ELEMENTARY
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03:20
ELEMENTARY
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04:00
THE CLOSER
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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DCINE: 'LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA'
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02:00
ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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THE CLOSER
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MIRAMIMUSICA
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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07:35
ANATOMIA DE GREY
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08:35
ANATOMIA DE GREY
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09:15
MUJERES DESESPERADAS
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10:00
MUJERES DESESPERADAS
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11:00
CASTLE
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11:45
CASTLE
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CASTLE
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13:30
MAJOR CRIMES
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14:20
MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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17:00
TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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20:15
HOY EN CAZAMARIPOSAS
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20:30
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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21:15
HOY EN CAZAMARIPOSAS
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21:40
HOY EN CAZAMARIPOSAS
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22:00
DCINE: 'POSDATA: TE QUIERO'
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DCINE: 'AMOR Y OTRAS DROGAS'
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02:00
THE CLOSER
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02:40
THE CLOSER
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03:20
THE CLOSER
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04:00
THE CLOSER
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04:45
DIVINITY JUKEBOX
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04:55
TAQUILLA MEDIASET
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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00:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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01:05
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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02:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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02:40
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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03:20
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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04:00
CALLEJEROS
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04:45
CALLEJEROS
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05:25
CALLEJEROS
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06:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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06:50
CALLEJEROS VIAJEROS
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07:35
CALLEJEROS VIAJEROS
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08:25
CALLEJEROS VIAJEROS
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08:55
CALLEJEROS VIAJEROS
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09:45
CALLEJEROS VIAJEROS
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10:35
CALLEJEROS VIAJEROS
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11:30
CALLEJEROS VIAJEROS
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12:30
CALLEJEROS VIAJEROS
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13:25
RÍO SALVAJE
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14:10
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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15:55
VETERINARIO AL RESCATE
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16:40
VETERINARIO AL RESCATE
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17:30
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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18:00
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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18:30
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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19:25
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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20:20
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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21:10
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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22:00
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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22:50
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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23:15
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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23:40
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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00:05
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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01:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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01:45
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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02:30
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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03:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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03:50
CALLEJEROS
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04:35
CALLEJEROS
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05:05
CALLEJEROS
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00:05
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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01:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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01:45
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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02:30
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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03:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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03:50
CALLEJEROS
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04:35
CALLEJEROS
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05:05
CALLEJEROS
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06:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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06:05
CALLEJEROS VIAJEROS
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06:40
CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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09:10
CALLEJEROS VIAJEROS
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10:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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10:55
CALLEJEROS VIAJEROS
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SUPERCOLECCIONES
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12:00
LOCOS DEL RECICLAJE
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12:30
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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13:00
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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13:25
LOS REYES DE LA MADERA
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14:20
LOS REYES DE LA MADERA
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15:15
INKMASTER
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16:00
INKMASTER
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16:45
VETERINARIO AL RESCATE
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17:40
VETERINARIO AL RESCATE
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18:30
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:00
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:25
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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19:55
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:20
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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21:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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22:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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22:50
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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23:40
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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00:25
CHAPUZAS CONGÉNITAS
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01:15
CHAPUZAS CONGÉNITAS
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02:05
CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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03:25
CHAPUZAS CONGÉNITAS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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04:55
ESPECIAL CALLEJEROS
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