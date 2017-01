Pablo Iglesias: "Tenemos que estar unidos porque si no, no somos útiles"

El secretario general de Podemos ha querido acercar posiciones con el equipo de Íñigo Errejón. "La gente está un poco harta de escucharnos hablar de nosotros mismos. Quieren que hablemos de los problemas que tienen, como la pobreza energética y la subida de la luz. Tenemos que estar unidos porque si no, no somos útiles a la sociedad". Además, Iglesias ha asegurado que tratará de poner de acuerdo a todos los compañeros de la formación. "Lo que ocurre en el PSOE ya lo hemos visto y tenemos que ser diferentes. Si hubieran preguntado a los militantes del PSOE no estaría gobernando el Partido Popular", ha comentado.