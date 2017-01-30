'AR' habla con Eva Zaldívar
Pepe Navarro no es el padre del hijo de Ivonne Reyes, según una prueba de ADN
La prueba de su hija biológica no coincide con el ADN de su supuesto hermano
Navarro ha denunciado a la presentadora y quiere reabrir el caso de su paternidad
Pepe Navarro: "Cometí el error de no hacer las pruebas y asumí el castigo"
30.01.17 | 13:47h.
Este fin de semana se ha escrito un nuevo y sorprendente capítulo en la batalla entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes por la paternidad de su hijo. Andrea Navarro, hija biológica del presentador se ha hecho una prueba de ADN que confirmaban que el hijo de Ivonne no es su hermano.
“Cometí el error de no hacerme las pruebas, pero asumí el castigo”, ha dicho Pepe Navarro en una entrevista para Onda Cero. En la entrevista, Navarro muestra su sorpresa de que se haya filtrado el contenido del recurso presentado por su hija Andrea en diciembre contra la presentadora.
En el escrito que acompaña a las pruebas, Andrea acusa a Ivonne de obtener beneficio económico del tema y censura sus continuas descalificaciones hacia el presentador. “Mi hija está en el derecho de saber quién es su familia y en reivindicar la paz que se le ha negado durante esos años por la intervención de esa señora que no se conformó solo con cobrar sino que además nos agredía pública y privadamente", afirma Navarro.
El presentador asegura que todo se ha precipitado porque él quería haberlo hecho de otra manera. "Mi planteamiento en un principio era esperar a los 18 años y en ese momento cuando el niño fuera mayor de edad decirle que yo no era su padre para que él tomase las acciones pertinentes. Mi hija se ha adelantado porque quiere vivir en paz y quiere que esta señora nos deje tranquilos", comentó en el programa de Isabel Gemio.
Eva Zaldívar: "Hemos actuado dentro de la legalidad"
La exmujer de Pepe Navarro se ha unido al presentador en su denuncia. El periodista Pepe del Real ha conseguido hablar con Zaldívar que quiere reabrir el caso de paternidad y asegura que el análisis y la comparativa de ADN encargada a un detective privado se ha realizado dentro de la legalidad. "Hemos actuado dentro de la legalidad. El abogado de Ivonne Reyes dicen una cosa y nosotros decimos otra", ha afirmado.
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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LA TIENDA EN CASA
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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LA TIENDA EN CASA
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CALLEJEROS VIAJEROS
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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LOS REYES DE LA MADERA
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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