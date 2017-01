Paloma Barrientos: “Pepe Navarro desmiente haber tenido una relación con Ivonne”

La periodista Paloma Barrientos ha conseguido hablar con Pepe Navarro sobre la polémica desatada por la demanda de su hija a Ivonne Reyes en la que presenta un análisis de ADN que prueba que el hijo de Ivonne Reyes no es del presentador. Según la colaboradora de 'AR', los hijos de Navarro están afectados por la situación. Además, explica que Pepe Navarro desmiente que tuviera una relación con Ivonne Reyes en el momento de su embarazo y por eso decidió no hacerse las pruebas genéticas.

'El programa de Ana Rosa' ha conseguido localizar y hablar con el hombre del momento. Además de grabar unas imágenes en las que el periodista asegura sentirse tranquilo, la colaboradora de 'AR' Paloma Barrientos ha podido charlar con el presentador. En la conversación telefónica, el presentador asegura que está tranquilo y que el tema ha afectado a sus hijos. "Soy una persona que me he dedicado toda mi vida a trabajar, nunca he vendido ni un segundo de mi privacidad y en los últimos años me he tenido que enfrentar a montones de mentiras y difamaciones que no tienen nada que ver conmigo", ha afirmado.

¿Tiene futuro la demanda de la hija de Pepe Navarro?

Los abogados de Ivonne Reyes aseguran en 'Vanitatis' que no se puede negar la paternidad del periodista porque hay una sentencia firme. Además, recuerdan que negó en cuatro ocasiones someterse a las pruebas de ADN. Según los abogados, Navarro perdió sus derechos al no recurrir en tiempo y forma a la setencia. Además consideran que al contratarse un detective privado para realizar el análisis, se han vulnerado todos los derechos del menor y alegan que Andrea Navarro no puede está legitimada para presentar el recurso.

Quico Alsedo: “La familia de Navarro se siente muy perjudicada por la filtración"

Quico Alsedo, periodista especializado en tribunales en 'El Mundo' y autor de la información de la demanda de la hija de Pepe Navarro a Ivonne Reyes explica cómo consiguió la información. "La obtuvimos por las vías judiciales habituales". Alsedo asegura que se puso en contacto con el entorno de Pepe Navarro y la respuesta fue que se sienten perjudicados por la filtración y que querían haber contemplado el recurso únicamente por la vía judicial.

La última sentencia fijaba la pensión alimenticia es 850 euros al mes



El programa de Ana Rosa’ tiene acceso a las dos sentencias que la presentadora tiene a su favor. En el primer fallo se afirma que Pepe Navarro es el padre biológico del menor y establece la pensión alimenticia del menor de 600 euros mensuales. Otro de los puntos importantes de esta sentencia es el tema de los gastos extraordinarios, quedando fijados a la mitad previo acuerdo de los progenitores. En esta sentencia también se alega que Ivonne tuvo miedo por el poder que Pepe tenía.

Dos años después del recurso de Pepe Navarro, Ivonne ganó una nueva demanda y quedaba fijada la pensión de alimentos de 850 euros al mes. Pepe por su parte, negaba la existencia de una relación con Ivonne mientras que ella declaró en la vista oral que mantuvieron relaciones sentimentales durante dos años. Hasta cuatro veces se negó el periodista a hacerse las pruebas de ADN, lo que llevó a Ivonne a ganar la sentencia a su favor.