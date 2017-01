Pepe Navarro: “Este tema ha perjudicado mucho a mis hijos”

La periodista Paloma Barrientos ha hablado con Pepe Navarro sobre la demanda presentada por su hija contra Ivonne Reyes. En la conversación con la colaboradora de 'AR', el presentador asegura que está tranquilo y asegura que el tema ha afectado a sus hijos. "Soy una persona que me he dedicado toda mi vida a trabajar, nunca he vendido ni un segundo de mi privacidad y en los últimos años me he tenido que enfrentar a montones de mentiras y difamaciones que no tienen nada que ver conmigo", ha afirmado.