¿Tiene futuro el recurso de la hija de Pepe Navarro?

En una conversación mantenida en ‘Vanitatis’, los abogados de Ivonne Reyes aseguran que no se puede negar la paternidad del periodista porque hay una sentencia firme. Además, recuerdan que negó en cuatro ocasiones someterse a las pruebas de ADN. Según los abogados, Navarro perdió sus derechos al no recurrir en tiempo y forma a la setencia. Además consideran que al contratarse un detective privado para realizar el análisis, se han vulnerado todos los derechos del menor y alegan que Andrea Navarro no puede está legitimada para presentar el recurso.