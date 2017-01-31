El precio de
Los cinco trucos del experto de 'AR' para ahorrar en combustible
El experto en movilidad Jorge Castellanos explica las claves en 'AR'
Si sigues estas indicaciones puedes ahorrar hasta 250 euros al año
31.01.17 | 10:24h. telecinco.es |
A las subida histórica de la luz y el precio récord de las verduras se suma el aumento del precio de los carburantes, que en Enero alcanza los precios más elevados desde 2014. Jorge Castellanos, experto en movilidad del Real Automóvil Club de España explica las indicaciones para ahorrar hasta 250 euros al año.
Toca el momento de apretarse el cinturón, pero en este caso de seguridad. Tras el acuerdo firmado por la OPEP para reducir la producción mundial de crudo , los especialistas prevén que el precio del carburante aumentará entre un 3% y un 4% en 1017. Sólo en Enero, el precio de la gasolina ha subido hasta situarse en los niveles más altos de los dos últimos años.
Por eso, al igual que las recomendaciones del programa de Ana Rosa para ahorrar en calefacción y electricidad, el programa acude a los consejos de un especialista en la materia para ahorrar lo máximo posible con varias indicaciones sencillas:
- La presión de los neumáticos, responsable de uno de cada cinco depósitos
- Prescindir de bultos y peso extra evitable en los maleteros. Por cada 100 kilos más de peso, el consumo aumenta entre un 6% y un 7 %.
- No pisar el acelerador al arrancar y utilizar la primera marcha solo para ponerlo en movimiento. Conducir con marchas largas aprovechando la inercia del vehículo.
- Conducir eficientemente. Lo más importante es no abusar del freno.
- En ciudad, mejor abrir la ventanilla y no poner el aire. El aire acondicionado consume en torno a un 5% más de combustible. En carretera, en cambio, es mejor cerrar las ventanillas y poner el aire acondicionado.
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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WALKER
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C.S.I. MIAMI
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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CUENTA ATRAS
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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LA TIENDA EN CASA
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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SUPERCOLECCIONES
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12:00
LOCOS DEL RECICLAJE
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12:25
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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13:20
LOS REYES DE LA MADERA
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CIUDADES BAJO TIERRA
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CIUDADES BAJO TIERRA
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CIUDADES BAJO TIERRA
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CIUDADES BAJO TIERRA
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CIUDADES BAJO TIERRA
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CIUDADES BAJO TIERRA
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CIUDADES BAJO TIERRA
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MALAS PULGAS
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MALAS PULGAS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CIUDADES BAJO TIERRA
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CIUDADES BAJO TIERRA
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MALAS PULGAS
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MALAS PULGAS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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06:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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CALLEJEROS
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