Ana Rosa, de Pantoja: "Era innecesario crear más enemigos, pero es la historia de su vida"

“No voy a hacer un alegato porque no tengo ninguna amistad con Pantoja por lo que no me hiere el comentario, pero diré que me parece innecesario que después de todo lo que ha pasado Pantoja se cree más enemigos, pero es la historia de su vida”, ha comentado Ana Rosa. La periodista ha querido recalcar también que Pantoja "ya ha pagado lo que hizo mal" y ha criticado que muchos periodistas "se pasaran de rosca" con la tonadillera, pero censurado su gesto en la entrevista de 'El Hormiguero'. "Todos hemos pasado situaciones dolorosas y hay que aprender de ellas. Pienso que con ese tipo de experiencias la gente aprende y sabe cuidar a sus amigos, pero parece que no ha aprendido. Hay que ser más humilde", comenta.