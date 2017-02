Tías de Manuela Chavero: "Creemos que ella conocía a la persona que se la llevó"

La policía ha reacitivado la investigación de la desaparición de Manuela Chavero en el pueblo pacense de Montesteiro. En los últimos días se ha inspeccionado los vehículos de un sospechoso en busca de pruebas. Ella dejó las luces de la casa y la tele encendidas, no se llevo el móvil, pero la Guardia Civil no ha conseguido encontrar un juego de llaves y la puerta estaba cerrada con una vuelta. Las dos tías maternas de Manuela han hablado en 'AR' cuando se cumplen casi siete meses desde el día en que desapareció. "Pensamos que ella conocía a la persona que se la llevó, pero no estamos seguros. No podemos decir nada de quién sospechamos hasta que se resuelva todo", comenta una de ellas.