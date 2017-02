José ha solicitado la renta mínima: "Si no me la aprueban, acabaré en un parque”

Casi dos millones de hogares se beneficiarán de la renta mínima de 426 euros, una medida en la que el Estado tendrá que aportar 11 millones de euros. Ana Rosa habla con José Hurtado, una de las personas que la ha solicitado. "Me paso el día caminando sin saber dónde buscar trabajo", dice José. Vive Tiene 51 años y hace cuatro años que se quedó en el paro. "Si no me aprueban la renta mínima, acabaré en un parque”, comenta José, que no recibe ningún tipo de prestación y vive gracias a la ayuda de su madre.